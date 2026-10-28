Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'da merkez ilçeler ve 3 ilçede sarı kod uyarısı turuncuya çevrildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın merkez ilçeleri ile Manavgat, Alanya ve Serik'te sarı kod uyarısı turuncuya çevrildi. Bugün 18.00'den yarın 10.00'a kadar yer yer aşırı yağış beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşım aksamalarına karşı uyarı yapıldı.

Antalya'da beklenen çok kuvvetli yağışın bazı ilçelerde yer yer aşırı yağış şeklinde etkili olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine "sarı" kod uyarısı "turuncu" kod olarak güncellendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın merkez ilçeleri ile Manavgat, Alanya ve Serik'te beklenen kuvvetli ve çok kuvvetli yağışların, bugün saat 18.00'den yarın saat 10.00'a kadar zaman zaman şiddetini artırarak yer yer aşırı yağış şeklinde etkili olması bekleniyor.

Bu doğrultuda söz konusu ilçeler için verilen "sarı" kod uyarısı, "turuncu" kod olarak güncellendi.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA
İsrail'de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi

Seçim sonucu neredeyse belli oldu, Trump'tan ilk hamle geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Libya anlaşmasının ardından Türkiye'den yeni hamle: Anlaşmaya hazırız

Türkiye'den bir ülkeye daha çağrı: Anlaşmaya hazırız
Nijerya'da cuma namazı sırasında katliam! Ölü sayısı 62'ye yükseldi

Cuma namazı sırasında katliam! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Ahmet Ümit'ten 'Sis ve Gece'yi izinsiz diziye uyarlayan İranlılara: Telif istemiyorum

Romanını izinsiz diziye çevirdiler! İstediği tek şey para değil
Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına, hortum...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! 'Namaz kılmaya gittim' deyip...

Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia
Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Dünyanın bir ucundan diğerine uzanan ağı yöneten baron yakalandı