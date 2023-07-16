Gece yarısı korkunç kaza! Karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Antalya'da iki aracın çarpışmasında ortalık savaş alanına döndü. Kazada Memiş Günal ve Ünzile Günal çifti hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Memiş (71) ve Ünzile Günal (70) çifti hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı.

TAZİYE ZİYARETİNE GİTMİŞLER

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Antalya- Fethiye kara yolu Korkuteli çevre yolunda Doğan Can K. yönetimindeki 34 FOU 524 plakalı cip ile taziye ziyaretine giden Memiş Günal idaresindeki 07 RP 950 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada Günal'ın eşi Ünzile Günal hayatını kaybetti, 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Memiş Günal da kurtarılamadı. Diğer sürücünün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan Memiş Günal'ın MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev'in amcası olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.