Haberler

Antalya'nın Demre ilçesinde kerpiç evin odası ve sundurması çöktü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Demre ilçesinde bir kerpiç evin odası ve sundurması çöktü. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre evde bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Karabucak Mahallesi'ndeki bir evin odasının ve sundurmasının çöktüğü bilgisi üzerine bölgeye, itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre olay sırasında evde bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD ekipleri, çalışma başlattı.

Demre Kaymakamı Emin Bağlı ile İlçe Belediye Başkanı Fahri Duran'ın da olay yerine giderek bilgi aldıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

