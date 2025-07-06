İlçe diken üstünde! Firari aslan bir kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı

İlçe diken üstünde! Firari aslan bir kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir hayvan parkından kaçan 'Zeus' isimli aslan, tarlada çalışan bir kişiyi yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, aslanın yakalanması için jandarma ve polis ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Hayvan parkının etrafında güvenlik önlemi alınırken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçarak bir kişiyi yaralayan aslanı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren özel bir hayvan parkında bulunan "Zeus" isimli erkek aslan, sabaha karşı kafesinden kaçtı.

BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Hayvan parkına yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tarlasında çalışan Süleyman Kır, aslanın saldırısı sonucu yaralandı. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralı tedaviye alındı. Jandarma ve polis ekiplerince, hayvan parkının etrafında güvenlik önlemi alındı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

İlçe diken üstünde! Firari aslan bir kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı

"ORMANIN İÇİNE DOĞRU KAÇTI"

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, hayvanın kafesinden nasıl kaçtığının henüz netlik kazanmadığını dile getirdi. Ekiplerin çalışma yaptığını anlatan Karataş, "Ormanın içine doğru kaçan aslanın, yakalanması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

İlçe diken üstünde! Firari aslan bir kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

te yandan, Bilal Faruk Zeybek isimli genç evlerinin yakınındaki otluk alanda çıkarak, uzaklaşan aslanı cep telefonuyla görüntüledi. Zeybek, gazetecilere, saat 03.30 civarında siren sesi duyduğunu, dışarı çıktığında polislerin arama yaptığını gördüğünü ve kafesten aslanın kaçtığını öğrendiğini söyledi.

İlçe diken üstünde! Firari aslan bir kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı

HAYVAN PARKINDA 30 ASLAN VAR

Polislerin kendilerine evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Zeybek, "Otların içinde aslanı yatar pozisyonda, başını kaldırırken gördüm. Videoya aldım. Aslanı görünce çok korktum" dedi. Öte yandan, hayvan parkında yaklaşık 30 aslan bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBir SeS:

buna kaçtı denmez ait olduğu yere gitti denir

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

hayvanlara işkence (ömür boyu hapis) dinde müsadesi varmı?

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Haber YorumlarıAydin Kurt:

Bir aslanimiz eksikti oda tamamlandi

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Haber YorumlarıLeyla Öztaş:

Bu hayvanlar bir gün kökten şahlanacak iki ayaklılar bitecek aminnnn

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Haber Yorumlarıdelil_deniz1:

temiz bol şans

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