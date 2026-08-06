Antalya'da Temmuz Asayiş Verileri Açıklandı

Antalya'da, "İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığındaki toplantıda, temmuz ayına ilişkin verileri açıklayan Antalya Valisi Şahin, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Asayiş suçları kapsamında geçen ay 12 bin 228 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 99,9'unun aydınlatıldığını belirten Şahin, il genelinde toplamda 1 milyon 102 bin 962 kişi ile 1 milyon 258 bin 975 aracın sorgulandığını ifade etti.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında temmuzda 168 operasyon gerçekleştirdiklerini bildiren Şahin, 236 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 4'ünün tutuklandığını kaydetti.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 10 operasyonda, 11 şüphelinin savcılıktan serbest bırakıldığını ifade etti.

Şahin, mobil göç noktalarında 4 bin 805, merkez ve dış ilçe birimlerinde 8 bin 352 yabancı uyruklunun sorgulandığını ve 48 farklı uyruklu kişinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini kaydetti.

Aynı dönemde narkotik suçlara yönelik 1009 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, 1203 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 123'ünün tutukladığını kaydetti.

Vali Şahin, narkotik operasyonlarında, 107 kilo 789 gram sentetik ecza hammadesi, 51 kilo esrar, 47 kilo 278 gram sentetik uyuşturucu, 12 kilo eroin, 11 kilo kubar esrar, 229 gram kokain, 464 bin 912 sentetik ecza, 1370 adet A4 maddesi, 557 uyuşturucu hap ve 317 kök kenevirin ele geçirildiğini söyledi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 12 operasyon düzenlendiğini dile getiren Şahin, operasyonlarda yakalanan 69 şüpheliden 23'ünün tutuklandığını, 22'sinin adli kontrol şartıyla 24'ünün serbest bırakıldığını belirtti.

İl genelinde haziranda 2 bin 556 trafik kazası meydana geldiğini ve 17 kişinin öldüğünü ifade eden Şahin, denetimlerde 92 bin 427 kişiye idari para cezası uygulandığını, 2 bin 746 aracın da trafikten men edildiğini açıkladı.

Sahil güvenlik unsurlarınca temmuzda 2 bin 899 saat seyir icra edildiğini belirten Şahin, denetimlerde 993 deniz aracının kontrol edildiğini bunlardan mevzuata aykırı çalışan 202'sine cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukcu ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Mustafa Söylemez ile tayini çıkan eski Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun da katıldı.

Kaynak: AA