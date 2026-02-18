Haberler

Antalya'da halk otobüsünün araç ve yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Kepez ilçesinde bir halk otobüsünün sürücüsü ile başka bir araç sürücüsü arasındaki tartışma sonrası meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Şoför olay sonrası gözaltına alındı.

Kepez Masal Park mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 AU 0379 plakalı halk otobüsü şoförü ile plakası henüz öğrenilemeyen araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından, şoför otobüsle kaza yerinden uzaklaştı. Kazaya karışan araç sürücüsü ve yakınları takip ettiği halk otobüsünü Mehmet Atay Caddesi'nde durdurmaya çalıştı. Burada tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şoförün otobüsü yayalar ve araçların üzerine sürdüğü iddia edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişiden 2'si olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yaralı yakınlarının şoföre ve halk otobüsüne saldırdığı olayda, otobüs şoförü olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
