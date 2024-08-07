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Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, bir kamyonetin kasasından düşen kulübeyi almak için geri gelen sürücüye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde 07 BKY 59 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa A, aracın kasasından düşen kulübeyi almak geri gelmeye başladı. Bu sırada Esra Sümer yönetimindeki 34 GLK 155 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Sümer olay yerinde öldü.

Sümer'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kamyonetin sürücüsü Mustafa A. ise gözaltına alındı.

Olay anı ise bir işletmenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, kasasındaki kulübe düşen kamyonetin sürücüsü Mustafa A'nın sol şeritte yaklaşık 50 metre geri gittiği görüldü.

Esra Sümer'in kullandığı otomobilin kamyonete çarptığı anların yer aldığı görüntülerde, iki aracın da refüje sürüklenmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Kamerası Döşemealtı antalya Trafik Kazaları Güncel Haberler

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