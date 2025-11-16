Haberler

Antalya'da Gecekonduda Yangın: Yaşlı Çift Kurtarıldı

Antalya'da Gecekonduda Yangın: Yaşlı Çift Kurtarıldı
Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangında, 86 yaşındaki Mehmet Tekin ve 80 yaşındaki eşi Hatice Tekin, çevre sakinleri ve bir polis memuru tarafından alevlerin arasından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANTALYA'da gecekonduda çıkan yangında alevlerin arasında kalan Mehmet Tekin (86) ile eşi Hatice Tekin'i (80), çevredekiler ve bir polis memuru kurtardı.

Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2652 Sokak'ta, Mehmet ve Hatice Tekin çiftinin yaşadığı 2 katlı gecekonduda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Kömürlükte başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin arasında kalan yaşlı çifti, Mehmet Kabak ve bir polis memuru dışarı çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı. Büyük panik yaşayan Tekin çifti, komşuları tarafından su ve ayran verilerek sakinleştirildi. Vatandaşların çiftin yüzünü su ile yıkaması dikkati çekti.

'EV ALEV ALEV YANIYORDU, İÇERİ GİRİP ÇIKARDIM'

Tekin çiftinin dışarı çıkarılmasına yardım eden Mehmet Kabak, "Evin önünde oturuyordum, dumanı gördüm. Oğlum 'İhtiyarların evi yanıyor' dedi. Bir baktım ikisi de içeride. Birini aldım çıkarttım, birini de polis memuru çıkarttı. Ev alev alev yanıyordu, girdim çıkarttım. Diğerini de Allah razı olsun polis memuru çıkarttı" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
