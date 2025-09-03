Haberler

Antalya'da Evinin Yangınını İzleyen Genç, 'Ben Yaktım' Dedi
Antalya'da Mesut Can Y. (30), benzin dökerek evini ateşe verdi ve yangını izledi. Yangın sonrası yaralanan arkadaşı hastaneye kaldırılırken, Mesut Can Y. gözaltına alındı. Olay hakkında mahalle muhtarı yangın nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

ANTALYA'da evini benzin döküp ateşe veren Mesut Can Y. (30), yolun karşısına geçip, oturduğu tabureden yangını izledi. Mesut Can Y., polislerin 'Yangın nasıl çıktı' sorusuna ise 'Benzin döküp yaktım' karşılığını verdi.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Mesut Can Y., saat 11.30 sıralarında kaldıkları dedesinden miras kalan evi benzin dökerek ateşe verdi. Daha sonra yarı çıplak halde evden çıkıp yolun karşısına geçen Mesut Can Y., oturduğu tabureden yangını izledi. Yangını söndürmek isterken yaralanan ismi öğrenilemeyen arkadaşı ise evden güçlükle çıkabildi.

Evin yanındaki kömür satışı yapılan iş yerinin sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada çalışanlar ise alevlerin kömürlere ulaşmaması için hortumla su sıkarak, yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Mesut Can Y. ise yolun karşısında yangına müdahale eden ekipleri takip etti. Sağlık ekipleri, Mesut Can Y.'nin elinden ve bacağından yaralanan arkadaşına ayakta müdahale etti. Mesut Can Y. ise ekiplerin müdahale talebini reddetti. Polis ekiplerinin yangının nasıl çıktığını sorması üzerine Mesut Can Y. "Evi ben yaktım. Benzin döküp yaktım. Gençliğimi de burada yaktım" dedi.

Gözaltına alınan Mesut Can Y., polis merkezine götürüldü. Muhtar Abdullah Uyaroğlu, mahallenin korunması gerektiğini belirterek, yangın için çok üzgün olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
