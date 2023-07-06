Antalya'da Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Katili Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis Cezasına Çarptırıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde eski eşi Ayşegül Şimşek'i bıçaklayarak öldüren Erhan Onur Eldemir, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Adaletin yerini bulduğunu söyleyen anne Gülay Şimşek, 'Bu benim acımı söndürmez, geri getirmez ama o rahat uyusun, kemikleri sızlamasın, kanı yerde kalmasın' dedi.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde eski eşi Ayşegül Şimşek'i (33) bıçaklayarak öldüren Erhan Onur Eldemir (40), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Adaletin yerini bulduğunu söyleyen anne Gülay Şimşek, "Bu benim acımı söndürmez, geri getirmez ama o rahat uyusun, kemikleri sızlamasın, kanı yerde kalmasın" dedi.

Olay, 12 Şubat'ta Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Havalimanı'nda bilet satışı yapan Ayşegül Şimşek, iş dönüşü servis aracından indiği sırada, hakkında uzaklaştırma kararı verilen eski eşi Erhan Onur Eldemir ile karşılaştı. İddiaya göre, bir süre bağırıp, hakaret eden Eldemir, yanında taşıdığı bıçakla Şimşek'i bıçaklayarak yaraladı. Şimşek, hastanede hayatını kaybetti. Kaçan Erhan Onur Eldemir ise teslim oldu, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayşegül Şimşek'in annesi Gülay Şimşek, "Adalet yerini buldu. Bu benim acımı söndürmez, geri getirmez ama o rahat uyusun, kemikleri sızlamasın, kanı yerde kalmasın. Çocuk her gün sabah kalkıyor, 'Annem gelecek çay içeceğiz yemek yiyeceğiz' diyerek sofraya bardak koyuyor. Ağlamadığı gün yok. Annesini bekliyor. Bayramda annesinin mezarı başında 'Anneciğim seni kim öldürdü' diyerek ağladı" diye konuştu. Baba Ruşen Şimşek ise "Bir tek benim kızım için değil, bütün kız çocuklarının hakkını savunuyorum. Adalet yerini buldu. Arkamızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Çocuğa biz gül gibi bakıyoruz" dedi.