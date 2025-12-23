Haberler

Alanya'da Endonezyalı Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:
Alanya'nın Kleopatra Plajı'nda Endonezya uyruklu Komang Dewantari'nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesi sahilinde Endonezya uyruklu Komang Dewantari'nin (31) cansız bedeni bulundu.

Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı'nda saat 16.00 sıralarında hareketsiz yatan kadını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin Endonezya uyruklu Komang Dewantari olduğu tespit edildi. Dewantari, olay yerine gelen yakınları tarafından teşhis edildi. Savcının incelemesinin ardından Dewantari'nin cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
