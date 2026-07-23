Kepez'de Zeytin Bahçesi ve Tarım Arazilerinde Yangın

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, dün yanan ormanın yakınında tarım arazisi ve zeytin bahçelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde, dün 4 saatte söndürülen orman yangının etkili olduğu alanın dışında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Zeytin bahçesi ve tarım arazilerinde etkili olan yangına 6 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 helikopter, 2 söndürme uçağı ile müdahale edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı