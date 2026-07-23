Kepez'de Zeytin Bahçesi ve Tarım Arazilerinde Yangın
Antalya'nın Kepez ilçesinde, dünkü orman yangınının ardından bugün zeytin bahçesi ve tarım arazilerinde yeni bir yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ile alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, dün yanan ormanın yakınında tarım arazisi ve zeytin bahçelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde, dün 4 saatte söndürülen orman yangının etkili olduğu alanın dışında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Zeytin bahçesi ve tarım arazilerinde etkili olan yangına 6 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 helikopter, 2 söndürme uçağı ile müdahale edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı