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Antalya'da doğa yürüyüşü sırasında rahatsızlanan turist hayatını kaybetti

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Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında rahatsızlanan yabancı uyruklu kadın turist yaşamını yitirdi. Almanya'da yaşayan Avusturya uyruklu Günther Fritzl (68) ve eşi Andrea Fritzl (62) tatil için Antalya'ya geldi. Kemer ilçesindeki tarihi Likya yolunda dün doğa yürüyüşüne çıkan çiftten Andrea Fritzl, sıcak havanın da etkisiyle rahatsızlandı. Günther Fritzl'in 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, Ulupınar Mahallesi Maden koyu mevkisinde Günther Fritzl'e ulaştı. Sağlık durumu iyi olan turistin, eşinin rahatsızlık geçirdiğini ve yerde baygın halde yattığını, kendisinin yardım bulmak için yanından ayrıldığını belirtmesi üzerine arama çalışmaları genişletildi. Gece boyunca yapılan aramaların sonuç vermemesi üzerine çalışmalara ara verildi. Sabah yeniden başlayan arama çalışmalarında yerde hareketsiz bulunan Andrea Fritzl'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında rahatsızlanan yabancı uyruklu kadın turist yaşamını yitirdi.

Almanya'da yaşayan Avusturya uyruklu Günther Fritzl (68) ve eşi Andrea Fritzl (62) tatil için Antalya'ya geldi.

Kemer ilçesindeki tarihi Likya yolunda dün doğa yürüyüşüne çıkan çiftten Andrea Fritzl, sıcak havanın da etkisiyle rahatsızlandı. Günther Fritzl'in 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, Ulupınar Mahallesi Maden koyu mevkisinde Günther Fritzl'e ulaştı.

Sağlık durumu iyi olan turistin, eşinin rahatsızlık geçirdiğini ve yerde baygın halde yattığını, kendisinin yardım bulmak için yanından ayrıldığını belirtmesi üzerine arama çalışmaları genişletildi.

Gece boyunca yapılan aramaların sonuç vermemesi üzerine çalışmalara ara verildi.

Sabah yeniden başlayan arama çalışmalarında yerde hareketsiz bulunan Andrea Fritzl'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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