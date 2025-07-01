Antalya'da Dini Nikahlı Kadın Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis

Antalya'da Dini Nikahlı Kadın Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis
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Antalya'nın Kepez ilçesinde Yılmaz Gündüz, 10 yıldır dini nikahlı olduğu Burcu Gezersoy'u 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Mahkeme, Gündüz'ü 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

ANTALYA'da 10 yıldır dini nikahla yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u (26) 17 bıçak darbesiyle öldüren Yılmaz Gündüz (38), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 15 Ocak 2024'te saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz ile 10 yıldır dini nikahla yaşadığı Burcu Gezersoy arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yılmaz Gündüz, evde bulunan ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 bıçak darbesiyle yaraladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, Gezersoy'u kanlar içinde buldu. Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Aynı bıçakla kendisini de yaralayıp, taburcu olduktan sonra gözaltına alınan Yılmaz Gündüz tutuklandı. Yılmaz Gündüz hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

'KAFAM GİDİP GELİYOR'

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Yılmaz Gündüz, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Mahkeme başkanının sanığa ilk ifadelerini hatırlatması üzerine Gündüz, "İfademde 'bıçakladım' dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor" dedi. Mahkeme heyeti, Gündüz'ü 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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