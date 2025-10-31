Haberler

Devrilen ağaç araçları ezdi geçti!

Güncelleme:
Antalya Muratpaşa'da kökünden kopan 30 yıllık bir ağaç, park halindeki 5 otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda büyük hasar meydana geldi. Araç sahipleri, hasar tespit çalışmaları için yetkililere başvurdu.

Antalya'da kökünden kopan 30 yıllık ağaç, park halindeki 5 otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1251 Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki bir ağaç kökünden koparak park halindeki 5 otomobilin üzerine devrildi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Çevredekiler olay yerinden hızla uzaklaşırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve itfaiye ekibi araçların içerisinde ve devrilen ağacın altı ile etrafında kimsenin olup olmadığına baktı.

ARAÇ SAHİPLERİ HASAR TESPİTİ İSTEDİ

Ekiplerin incelemesinde devrilen ağacın altında kimsenin kalmadığı tespit edilirken, güvenlik şeridi çekildi. Otomobillerinin devrilen ağacın altında kaldığını öğrenen araç sahipleri de olay yerine geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı park bahçeler ekipleri de olay yerine gelerek çalışma başlattı. Olayda zarar gören 5 aracın sahipleri, hasarın tespit edilmesi için belediye yetkililerini bilgilendirdi.

"NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUM"

Aracı ağaç altında kalan Ahmet Kösen, "Burada otoparkta bulunanlar ağacın budanması için belediyeyle görüşmüşler. Bugün de aracım park halindeyken ağacın devrilmesiyle altında kaldı. Bir milyon liraya yakın zararım var. Zararım nasıl karşılanacak ya da ne yapacağız şu an için bilmiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
