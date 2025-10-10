Haberler

Antalya'da Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde olası depreme ve yangına hazırlık amacıyla yapılan tatbikatta, 5.1 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre personel ve vatandaşlara acil durum yönetimi uygulamalı olarak gösterildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde olası depreme ve yangına karşı hazırlıklı olmak amacıyla kapsamlı tatbikat gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri Müdürlüğünce koordine edilen tatbikat, Kepez Belediye binasında yapıldı.

Tatbikat, Antalya Körfezi açıklarında, 5.1 büyüklüğünde ve 12 kilometre derinlikte meydana geldiği varsayılan bir deprem senaryosuna göre gerçekleştirildi.

Yaklaşık 20 saniye süren sarsıntı süresince personel ve bina içerisindeki vatandaşlar, güvenli gördükleri noktaların yanında korunmaya çalıştı. Sarsıntının bitimiyle personel ve vatandaşlar, acil çıkış kapılarından kontrollü şekilde bina dışına çıkarıldı.

Senaryo gereği, deprem anında bayılan ve yaralanan personellere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Tatbikat kapsamında ayrıca, bina içindeki yemekhane katında çıkan yangın senaryosu da uygulandı. Yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilerek ekipler tarafından başarıyla söndürüldü.

Tatbikat süresince, olası bir afet durumunda yapılması gerekenler uygulamalı olarak hem personele hem de vatandaşlara aktarıldı.

Kepez Belediyesi Afet İşleri Müdürü Hatice Yıldırım, personelin ve vatandaşların acil durum ve afet olması durumunda reaksiyonunu görmek, müdahale ve mücadelede nasıl baş edileceğini göstermek amacıyla tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sağlık İşleri Müdürü Vahap Alagöz de yapılan uygulamaların amacının doğal afetlere karşı insanları bilinçlendirmek ve personeli böyle duruma hazırlamak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
500
