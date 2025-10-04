Haberler

Antalya'da Dalış Maskesiyle Erkek Cesedi Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa ilçesindeki falezlerin altında denizde hareketsiz duran bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede, cesedin 41 yaşındaki Deniz Gül'e ait olduğu belirlendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde yüzünde dalış maskesi olan erkek cesedi bulundu.

Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki falezlerin alt kısmında denizde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarının sudan çıkardığı, yüzünde dalış maskesi olan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Araştırmada cesedin 41 yaşındaki Deniz Gül'e ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada

Hipokrat Yemini'ni unutan doktorun rezilliği kamerada
Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci

Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.