Yeni yılı su altı mağarasında karşıladılar

Antalya'nın Konyaaltı falezlerinde iki profesyonel dalgıç, 2026'yı su altı mağarasında kutladı. Dalgıçlar, yeni yıl süsleri ile süsledikleri çam ağacında balon patlatarak tüm dünyaya iyilik ve mutluluk dileklerini iletti.

ANTALYA'da iki profesyonel dalgıç, 2026 yılını, Konyaaltı falezlerdeki su altı mağarasında karşıladı. Dalgıç kıyafetlerinin üstünde yeni yıl süsleri takan, balonlar ve çam ağacı ile su altına daldıktan sonra ulaştıkları hava boşluğu olan mağarada çam ağacını süsleyen, balonlar patlatan dalgıçlar, tüm dünyaya iyilik ve güzellik diledi.

Antalya'da sanayi dalgıçlığı yapan Ali Kılıç (36) ile Onur Özel (31), 2026 yılına su altı mağarasında girdi. Sanayi dalgıçlığının zor bir iş olduğu belirten Kılıç, Türkiye'de sanayi dalgıçlığı yapan yaklaşık 700 dalgıç bulunduğunu söyledi. Su altında kaynak, kesme, boru hattı döşeme gibi işler yaptıklarını ifade eden Kılıç, "Nasıl ki aracınız bozulduğunda sanayiye götürürsünüz ve ustalar değişik aletlerle çalışır ya, biz de o işi su altında yapıyoruz. Mesela bir gemi battığında onun parça parça kesilip yüzeye çıkarılması gibi şeylerde çalışıyoruz. Zorlu bir iş" dedi.

'İNSANLARI TEBESSÜM ETTİRMEK İSTEDİK'

Kılıç, 2025'in tüm dünya için zorlu geçtiğini, su altı mağarasındaki görüntüleriyle insanları gülümsetmek istediklerini söyledi. Konyaaltı falezlerinde suyun altından dalarak çıktıkları hava boşluğu olan mağarada çam ağacı süslediklerini, balonlar patlattıklarını, maytaplar yaktıklarını anlatan Ali Kılıç, 2026'nın tüm dünyaya iyilikler getirmesini dilediklerini kaydetti.

Sanayi dalgıcı Onur Özel de yeni yıla su altı mağarasında girmenin farklı bir duygu olduğunu belirtirken, 2026'nın tüm dünya için iyi geçmesini diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
