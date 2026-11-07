Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'da COP31'e 2 gün kaldı, Mavi Bölge'de iklim kararları kabul edilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da COP31'e 2 gün kaldı, Mavi Bölge'de iklim kararları kabul edilecek Haber Videosunu İzle
Antalya'da COP31'e 2 gün kaldı, Mavi Bölge'de iklim kararları kabul edilecek
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne 2 gün kaldı. Toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik alandaki zirvede dünya liderleri, iklimin geleceğini 527 bin metrekarelik Mavi Bölge'de müzakere edecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ), dünya liderleri, iklimin geleceğini Mavi Bölge'de müzakere edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi'ne 2 gün kaldı.

Toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek zirvede, dünya liderleri, iklimin geleceğini 527 bin metrekarelik Mavi Bölge'de görüşecek.

Devlet başkanları ve bakanların, ulusal delegasyonların, akredite gözlemcilerin, uluslararası kuruluşların küresel iklim politikasını şekillendireceği bölge, iklim alanındaki kararların müzakere edilip kabul edildiği diplomatik bir merkez olacak.

Mavi Bölge'de farklı mekanları birbirine bağlayan Barış Yolu ise gölet boyunca uzanan güzergahıyla ulaşım, dinlenme, buluşma ve yeme-içme ihtiyaçlarını aynı hat üzerinde bir araya getirecek.

Barış Yolu güzergahı üzerindeki kiosklar ve ikram noktaları, katılımcıların yoğun toplantı programları arasında günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarına imkan sunacak. Dinlenme alanları ve peyzaj düzenlemeleri ise güzergahı, konferans yaşamının doğal buluşma noktalarından birine dönüştürecek.

"Aynı gökkubbe altında buluşma" fikrini yansıtan Barış Yolu, resmi toplantıların yanı sıra yeni diyalogların ve işbirliklerinin gelişmesine de zemin hazırlayacak. Bu yönüyle Barış Yolu, COP31'in "diyalog, uzlaşı ve aksiyon vizyonunu" katılımcıların günlük deneyimine taşıyacak.

Mavi Bölge'de en büyük genel kurul salonuna "Anadolu" ismi verildi. Devlet ve hükümet temsilcilerinin ağırlanacağı, müzakerelerin yürütüleceği salon 1794 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek. 828 kişilik bir diğer genel kurul salonuna da "Akdeniz Genel Kurul Salonu" denildi. Mavi Bölge'de ayrıca Antalya Salonu da bulunacak.

İki basın toplantısı salonundan birine dünyaca tanınan mutasavvıf ve İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek "Mevlana Basın Toplantısı Salonu" ismi verildi. Diğer basın toplantısı salonu da ismini Türk şair ve mutasavvıf Yunus Emre'den aldı.

Mavi Bölge'de Selimiye, Evliya Çelebi, Ayder, Göbeklitepe, Topkapı, Kaçkar, Zeugma, Kapadokya, Boğaziçi, Patara, Sümela, Sezai Karakoç, Piri Reis, Harput, Mimar Sinan, Ağrı Dağı, Van Gölü, Troya, Fethiye, Pamukkale, Efes, Gelibolu, Ahlat, Uludağ, Çatalhöyük ve Aspendos isimli toplantı odaları olacak. Yan etkinlik alanlarına da Uzungöl, Likya, Assos, Perge, Ahi Evran, Aşık Veysel ve Hattuşa isimleri verildi.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü

8 kişilik katliamda korkunç detay! 15 kilometreye sığdırdı
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturmasında Enver Usca tutuklandı
Bursasporlu Bayramov'dan inanılmaz hata! Kendi kalesine jeneriklik gol

Hayatının golünü attı! Ama sevinemedi

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak21

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor

Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor