Antalya'da Çocuk Bayramı Kutlamalarında Savaş Gemileri ve Botlar Ziyarete Açıldı

Antalya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla savaş gemisi ve sahil güvenlik botları ziyarete açıldı.

Kaleiçi Yat Limanı'nda demirleyen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-105 botu, 23 Nisan kutlamaları kapsamında kapılarını açtı.

Aileler, öğrenciler ve çocuklar, bota ilgi gösterdi. Görevli personel, ziyaretçilere botun teknik özellikleri, görevleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretçilerden 7 yaşındaki Atlas Memi, en çok radar sistemlerini merak ettiğini, büyüyünce asker olmak istediğini söyledi.

Kaş'ta "TCG Zıpkın" hücumbot ziyaretçileri ağırladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kılıç sınıfı "TCG Zıpkın" hücumbot, Kaş Marina'ya demirledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde çoğu öğrencilerden oluşan ziyaretçiler, gruplar halinde gemiye alındı.

Öte yandan, Sahil Güvelik Komutanlığına bağlı Kemer'de TCSG-33, Finike TCSG-104, Kaş'ta TCSG-20 ve Alanya TCSG-915 botları ziyaretçilerini ağırladı.