Otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı; olay kamerada
Antalya'nın Kepez ilçesinde, baharatçı dükkanı sahibi Süleyman Kayhan, aracından indikten sonra kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kayhan iki bacağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

ANTALYA'da çarşı içinde baharatçı dükkanı bulunan Süleyman Kayhan (52), aracından inerken silahlı saldırıya uğradı. Kayhan iki bacağından yaralanırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Mısır Çarşısı avlusunda meydana geldi. Çarşı içinde baharatçı dükkanı bulunan Süleyman Kayhan, park ettiği otomobilinden inip, 3 metre ilerledikten sonra arkasından gelen 18-20 yaşlarında kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. Saldırgan yaya olarak kaçarken, çevredekiler Kayhan'ı kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.

BİR AY ÖNCE DÜKKANI KURŞUNLANMIŞ

Olay yeri inceleme, Cinayet Büro Amirliği ve Kepez Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerinde 5 adet boş kovan bulunurken, Kayhan'ın dükkanına 1 ay önce de silahla ateş edildiği öğrenildi.

TABANCA İLE 5 EL ATEŞ ETTİ

Öte yandan saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. 18-20 yaşlarında, siyah kıyafetli kişinin, aracından inen Süleyman Kayhan'ın arkasından giderek tabanca ile ettiği anlar, görüntülerde yer aldı. Saldırganın, belinden çıkarttığı tabancayla 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

