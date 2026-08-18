Manavgat'ta 6 Araçlı Zincirleme Kaza: 17 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolu Tekandız Kavşağı'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i yabancı uyruklu 17 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i yabancı uyruklu 17 kişi yaralandı.
Y.Y. idaresindeki 07 CLG 403 plakalı minibüs, D-400 kara yolu Tekandız Ara Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen O.N.Y. yönetimindeki 06 EDE 280 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ışıklarda bekleyen 4 araç da zincirleme olarak çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, aralarında 5 yabancı uyruklunun da bulunduğu 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.