Antalya'da debisi yükselen derelerde taşkın riski oluştu, meteoroloji sel uyarısı yaptı

ANTALYA'DA 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Antalya'da yarın günün ilk saatlerinden itibaren yağışın şiddetini artıracağı uyarısında bulunulması üzerine Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Finike ve Kaş ilçelerinde okullar tatil edildi. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önüne alındığında öğrenciler ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 5 ilçe genelinde 13 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personeller de idari izinli sayıldı.