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Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

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Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Alanya merkezinde depremi hisseden vatandaşlardan bazıları sokağa çıktı.

Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıemre null:

Yuce Rabbim alkol satanları alkol içenlerin islah etsin bu işten vazgeçersin Ulkemize rahmet ihsan eylesin savasa sokmasın herkes kardeş olsun garibana bedava olsun hersey indirim rekorlari kırsın ev sahipleri marketler sevgi saygi içinde yaşayalım dunya hepimize yeter kavgayı hayvanlar yapar geçmiş olsun Allah korusun

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Geçmiş olsun Antalya’daki chpli kardeşlerime

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Geçmiş Olsun

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Allah u téala içkiyi haram kılmış ama içenlere değil kul hakkı yiyenler karşıma çıkmasın diyor kul hakkından haktan hukuktan zulümden bahseden yok

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

İslam Dini'ne göre EN BÜYÜK GÜNAHLAR : 1- Zina...... 2- İçki....... 3- Kumar....... Türkiye'de bütün bu günahlar "7 YILDIZLI" olarak işleniyor........ Tabii bir de Adana-Ceyhan'dan İsrail'e yollanan PETROL var....... KASAS SURESİ'NİN 59. Ayeti : "..........BİZ GEÇMİŞTE, ZULÜME BATMIŞ OLMAYAN HİÇBİR TOPLUMU ÇARPMADIK......" (Yani, hepsi "zulüme, kötülüğe, ahkaksızlığa" batmışlardı, ONUN İÇİN ÇARPTIK)......... Herkes aklını başına toplasın..... KASAS SURESİ'NİN 59. Ayeti...........

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Hem müslümanım diyeceksin hem de insanlara hakaret edip köpek diyeceksin başımıza taş da yağsa azdır

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

yazacak başka şey bulamayınca, karınca yuvasına geri gelmiş haber olur.

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Haber YorumlarıFatih Erdem:

Ah şu cehalet ah fay hatları olan yerlerde deprem olur, fay hatları olmayan yerde ise deprem olmaz ne yani deprem olmayan yerdeki insanlar çok dindarmı oluyor

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Haber YorumlarıAli Demir :

Dün kuran ayaklar altına alındı. Ses çıkarmazsanız başka sesler duyarsınız

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