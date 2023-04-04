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Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncel Haberler

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 11.54'te, 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanlığı Döşemealtı Antalya Deprem Güncel Haberler

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