Antalya'da 3 sanığa trafikte aracı takip edip bıçaklama suçundan hapis cezası verildi

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Antalya'da trafikte tartıştıkları sürücünün otomobilini takip ederek araçtaki kişiyi bıçaklayan 3 sanık, 7 yıl 9 ay ile 11 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Muratpaşa ilçesi Yıldız Caddesi üzerinde 9 Eylül 2024'te meydana gelen olayda Şehymus Çelik idaresindeki 07 BOH 65 plakalı otomobildeki kişiler ile motosikletli sanıklar İsak Demir, Musa Mesih Acar ile motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşından küçük B.A.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmemesi için olay yerinden ayrılan Şeyhmus Çelik'in otomobilini, iki motosiklet sürücüsü takip etti.

Otomobilin kırmızı ışıkta durması üzerine motoksiklet sürücüleri ile yolcu B.A.K, kaskla otomobilin camlarını kırdı.

Sanıklar ile araçta yolcu olarak bulunan Sinan Baran Çelik ve Murat Çelik arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sanık Musa Mesih Acar bıçakla Sinan Baran Çelik'i 4 yerinden bıçakladı.

Olayın ardından yakalanan sanıklar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İddianamede müebbet hapis cezası istemi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay sırasında diğer sanıkların "öldür, öldür" diye bağırdığı belirtilerek, Musa Mesih Acar'ın da Sinan Baran Çelik'i bıçakladığı ifade edildi.

İddianamede Çelik'in kesici alet yaralanması nedeniyle dalağının alındığı kaydedilerek, 3 sanığın da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

3 sanığa da hapis cezası

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda sanıklar İsak Demir ve Musa Mesih Acar, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezalar, "haksız takdir" indirimi uygulanarak 11 yıl 8'er aya düşürüldü. Her iki sanık, hükümden sonra tutuklandı.

B.A.K'ye de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce müebbet hapis cezası verildi. Sanığın yaşının küçük olması ve takdir indirimi ile cezası 7 yıl 9 ay hapise düşürüldü. Mahkeme B.A.K'nin adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

"Adalet geç de olsa tecelli etti"

Bıçaklanan Sinan Baran Çelik'in avukatı Neşet Kocaman, gazetecilere, yaklaşık iki yıl kadar önce trafikte yaşanan münakaşanın ardından içerisinde müvekkilinin de bulunduğu aracın beladan kaçmak adına olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Sanıkların motosikletleriyle otomobili takip ettiğini ifade eden Kocaman, şöyle konuştu:

"Şehir zorbası, eşkıyası gibi kasklarıyla müvekkilin aracının camlarını kırıp dışarı çıkarmak suretiyle bıçakla darp ediyorlar. Bu darp sonrası müvekkil dalağını yani bir organını kaybedecek şekilde yaralanıyor. Akabinde yakalanan şüpheli şahıslar adil kontrol şartıyla serbest kalıyorlar. İki yılın sonunda nihayetinde davada hüküm noktasına gelindi. İki sanık öldürmeye teşebbüsten 11 yıl 8 ay ceza aldı ve hükümle birlikte tutuklandılar. Adalet geç de olsa tecelli etti."

Kocaman, istinaf aşamasında sanıkların aldığı cezaların artırılması için mücadele edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA