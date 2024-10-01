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Antalya'da 3 Ayrı Noktada Hortum Çıktı, Tatilciler Keyiflerine Devam Etti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde üç ayrı noktada hortum meydana geldi. Ancak birçok vatandaş deniz keyfine ara vermeden yüzmeye devam etti. Hortumların kısa sürede etkisini kaybetmesi ise kameraya yansıdı.

Antalya'da 3 ayrı noktada hortum çıktı, tatilciler deniz keyfine ara vermedi, hortumlar kamerada

Hortumlardan birinin etkisini saniyeler içinde kaybetmesi görüntülere yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde üç ayrı noktada hortum çıktı. O an bazı vatandaşlarsa deniz keyfi yapmaya devam etti. Kıyıya oldukça uzak noktada çıkan hortumlardan birinin ise etkisini saniyeler içinde kaybetmesi görüntülere yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya Körfezi'nde gerçekleşeceğini ön gördüğü fırtına, Alanya ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İncekum plajında saat 18.15 sularında denizde 3 ayrı hortum meydana geldi. Hortumun çıkmasına aldırış etmeyen bazı vatandaş denizde yüzmeye devam etti. Denizin açıklarında meydana gelen hortum kısa mesafede göründükten sonra gözlerden kayboldu. Hortumlardan birinin etkisini kaybedip saniyeler için gözden kaybolması ise görüntülere yansıdı.

Yurt dışında yaşayan tatil için Alanya'ya gelen İlhan balıkçı denize girdiğini ancak hortumu fark etmediğini ve hortumu ilk defa gördüğünü söyledi. Balıkçı, o esnada tekrar hortum çıkınca telefonuna kayıt altına almaktan geri kalmadı.

Antalya'da 3 Ayrı Noktada Hortum Çıktı, Tatilciler Keyiflerine Devam Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ERDOĞAN - Güncel

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