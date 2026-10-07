Haberler

Antalya'da 26 imam hatip okulundan yaklaşık 6 bin öğrenci Gazze için sessiz yürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da 26 imam hatip okulundan yaklaşık 6 bin öğrenci Gazze için sessiz yürüdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve dünyanın sessizliğine dikkati çekmek amacıyla 'Gazze İçin Sessiz Çığlıklar Yürüyüşü' düzenlendi. 26 imam hatip okulundan yaklaşık 6 bin öğrenci, slogan atmadan ve konuşmadan Kapalı Yol'dan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

ANTALYA'da Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve dünyanın sessizliğine dikkati çekmek amacıyla ' Gazze İçin Sessiz Çığlıklar Yürüyüşü' düzenlendi. 26 imam hatip okulundan yaklaşık 6 bin öğrenci, slogan atmadan ve konuşmadan Kapalı Yol'dan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Antalya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdulkadir Göç, "Biz bugün bağırmadık. Çünkü Gazze'de çocukların çığlığı bizim sesimizden daha büyüktü" dedi.

Antalya İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle ' Gazze İçin Sessiz Çığlıklar Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşe, Antalya'nın 5 merkez ilçesinde bulunan 26 imam hatip ortaokulu ve lisesinden yaklaşık 6 bin öğrenci katıldı. Öğrencilerin yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler yürüyüşte yer aldı.

SESSİZCE YÜRÜDÜLER

Kapalı Yol'dan başlayan etkinlikte öğrenciler, ellerinde Gazze ve Filistin'e ilişkin mesajların yer aldığı dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüdü. Slogan atmadan ve konuşmadan gerçekleştirilen yürüyüşte binlerce öğrencinin sessizce ilerlemesi dikkati çekti. Öğrenciler, Gazze'de hayatını kaybeden sivillere ve özellikle çocukların yaşadığı acılara dikkati çekmek amacıyla dünyanın sessizliğine kendi sessizlikleriyle karşılık verdi. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasıyla sona erdi.

'BİR ÇOCUK DAHA ÖLÜRKEN İNSANLIK DAHA NE KADAR SUSABİLİR?'

Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapan Antalya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdulkadir Göç, yürüyüşün Gazze'de yaşananlara karşı vicdani bir duruş olduğunu söyledi. Göç, "Bugün burada, sözün tükendiği yerde vicdanı konuşturmak için toplandık. Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve dünyanın bu zulüm karşısındaki sessizliğine karşı sessiz bir çığlık olmak için yürüdük" dedi.

Yürüyüşün neden sessiz gerçekleştirildiğini anlatan Göç, "Biz bugün bağırmadık. Çünkü Gazze'de çocukların çığlığı bizim sesimizden daha büyüktü. Biz bugün slogan atmadık. Çünkü yıkılmış evlerin sessizliği bütün sloganlardan daha ağırdı. Biz bugün sadece yürüdük. Ama attığımız her adım dünyanın vicdanına bırakılmış bir soru oldu. Bir çocuk daha ölürken insanlık daha ne kadar susabilir?" diye konuştu.

'GAZZE İNSANLIĞIN SINAVIDIR'

Gazze'de yaşananların yalnızca bölgesel bir mesele olmadığını savunan Göç, "Bugün Gazze'de yaşananlar yalnızca bir coğrafyanın değil, insanlığın sınavıdır" dedi. Göç, çocukların, annelerin ve sivillerin yaşadığı acılara dikkati çekerek, "Bir çocuğun milliyeti yoktur. Bir annenin gözyaşının dini yoktur. Bir bebeğin hayatının sınırı haritalarla çizilemez. Masumiyetin adresi olmaz" diye konuştu.

Yürüyüşe katılan öğrencilerin Gazze'deki çocuklara doğrudan ulaşamasalar da yaşananlara kayıtsız kalmadıklarını göstermek amacıyla yürüdüklerini belirten Göç, "Onlar Gazze'ye ulaşamayabilirler. Bir çocuğun elinden tutamayabilirler. Yıkılmış bir evin taşlarını kaldıramayabilirler. Ama bugün şunu söylediler; 'Sizi görmezden gelmeyeceğiz'" diye konuştu.

'BİZ BURADAYDIK, GAZZE'Yİ UNUTMADIK'

Tarihin kendilerine yönelttiği 'Zulüm karşısında siz neredeydiniz?' sorusuna gençlerin bugünden yanıt verdiğini belirten Göç, "Bizim cevabımız nettir, biz buradaydık. Biz gördük, biz susturulmak istenen vicdanın yanında durduk. Biz Gazze'yi unutmadık. Gazze unutulmayacak. Çocukların çığlığı unutulmayacak. Annelerin gözyaşı unutulmayacak. Katil İsrail'in işlediği zulüm unutulmayacak. ve insanlığın bu sınavı unutulmayacak. Çünkü tarih sadece yapılanları değil, yapılanlar karşısında susanları da yazacaktır" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN BOYKOT ÇAĞRISI

Yürüyüşe katılan öğrenciler de Gazze'de yaşananlara dikkati çekti. Öğrencilerden Salih Mert Zengin (12), Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüşe katıldıklarını belirterek, "İsrailliler 3 yıl önce bugün Filistinlilere zulmettiler. Biz de bugün Filistin'e destek olmak için burada toplandık. Filistin'e zulmettikleri kadar biz de İsrail'in mallarını almadan İsrail'e karşı duralım" diye konuştu. Öğrencilerden Kübra İnal (12) ise Filistin'e destek olmak için yürüyüşe katıldığını belirterek, "İsrail ürünlerini boykot edelim, onlara para vermeyelim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA'dan İsrailli futbolcuya soruşturma

Harekete geçtiler! İsrail'in rezilliği cevapsız kalmadı

Şehit annesine bunu da yaptılar! “Terör” yalanıyla 435 bin TL'sini aldılar

Bunu da yaptılar! Şehit annesine kurulan tuzak vicdanları yaraladı
Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın

Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın
Protestolarda kaydedildi! Bu görüntü Hindistan'ı ayağa kaldırdı

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İstifa eden Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu
58 kiloya düşen Didem Balçın açıkladı: Zayıflama iğnesi kullanmadım

58 kiloya düşen ünlü oyuncu: Zayıflama iğnesi kullanmadım
Çıplak halde markete girip 'Bomba' diye bağırdı! Genç mühendis otomobilin altında yakalandı

Çıplak halde markete daldı, tek kelime edip müşterilere saldırdı