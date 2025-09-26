Antalya'da 20. Uluslararası Adli Tıp Günleri Başladı

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri"ne Türkiye'nin yanı sıra 26 ülkeden katılan adli tıp uzmanları, sağlıkta yenilikleri konuşarak tecrübelerini paylaştı.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ve adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ve kriminal uzmanlarının katıldığı "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri", oturum, panel ve poster sunumlarıyla devam ediyor.

Program kapsamında oturum başkanlıklarını Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahim Türkoğlu ile Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu Tıbbi Patoloji Üyesi Doç. Dr. Ferah Karayel'in yaptığı "Adli Patoloji ve Bilirkişilik" konulu panel düzenlendi. Uzmanlar, otopsiden örnek alma tekniklerini ve kullanılan yenilikleri değerlendirdi.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden, aynı zamanda İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Koca ile Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök'ün başkanlıklarını yaptığı "Sağlık Hukuku ve Bilirkişilik" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda, ABD Marshall Üniversitesi Joan C. Edwards Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mohammed Ranavaya da "ABD'de Sağlık Hukuku Bilirkişiliği: Profesyonellik, Etik ve Hukuk" adlı sunum yaptı.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Üyesi Muharrem Ürgüp ve Türkiye Adalet Akademisi Dış İlişkiler Daire Başkanı Doç. Dr. Hasan Kadir Yılmaztekin'in oturum başkanlıklarını yaptığı "Dünyada Adli Bilimler ve Bilirkişilik" paneli yapıldı.

Gambiya Adli Tıp Kurumu Başkanı Fa Kebba Darboe, "Gambiya'da Adli Tıp Organizasyon Yapısı ve İşleyişi", Somali Polis Kriminal Daire Başkanı Albay Muhudin Ahmed Osman, "Somali'de Adli Tıp ve Adli Bilimlerde Bilirkişilik", Somali Adalet Bakanlığı Bakan Müşaviri Yasin İbrahim, "Somali'de Adli Tıp Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar", Ukrayna Prof. ?.S. Bokarius Adli Bilim Enstitüsü Ulusal Bilim Merkezi Kiev Şubesinden Oksana Bernadska, "Çağdaş DVI'da Kimliklendirmeye Bütünleşik Bir Yaklaşım", Hindistan Ulusal Adli Bilimler Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Purvi Pokharıyal, "Yasal Delil Olarak Adli Epidemiyoloji" adlı sunumlar gerçekleştirdi.

Adli Tıp Kurumu Başkanı ve Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongre Başkanı Hızır Aslıyüksek, oturum sonlarında konuşmacılara plaket vererek teşekkür etti.

Kongre, 28 Eylül'de sona erecek.