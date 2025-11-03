Haberler

Antalya'da 2. Avrasya Yer Bilimleri Kongresi Düzenleniyor

Antalya'da 2. Avrasya Yer Bilimleri Kongresi Düzenleniyor
Güncelleme:
24 ülkeden bilim insanlarının katıldığı 2. Avrasya Yer Bilimleri Kongresi, Türkiye'de yer bilimleri alanında sürdürülebilirlik ve yeni teknolojiler üzerine önemli tartışmalara ev sahipliği yapıyor.

Antalya'da düzenlenen 2. Avrasya Yer Bilimleri Kongresi (EGCE-2025), 24 ülkeden bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Ankara Üniversitesi ve merkezi ABD'de bulunan Arama Jeofizikçileri Birliği (Society of Exploration Geophysicists) işbirliğiyle organize edilen kongre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Candansayar, AA muhabirine, kongrede 24 ülkeden katılımcının yer aldığını söyledi.

Kongreye 100'ün üzerinde bilimsel bildiri sunulduğunu belirten Candansayar, kongrede jeofizik, jeoloji, inşaat mühendislerinin katılımıyla zemin, hasarsız yapı, karbondioksit depolama alanları, metalik madenin, nadir toprak elementlerinin aranması, fay araştırmaları gibi yer bilimini ilgilendiren konuların irdeleneceğini anlattı.

Her sektörde olduğu gibi yer biliminde de sürdürülebilirliğin önemli olduğunu vurgulayan Candansayar, sürdürülebilirlik konusunda dünyada yapılan çalışmaların değerlendirileceğini kaydetti.

Candansayar, yeni algoritmaların, yeni uygulama örneklerinin ve sektördeki gelişmelerin katılımcılara aktarılacağını ifade ederek, "Birçok ülkeden Hindistan'dan ABD'ye, Çin'e kadar farklı ülkelerden firmalar var, kendi yazılımlarını, yeni sistemlerini tanıtıyorlar. Kongre ile Türkiye'deki akademisyenler, kurumlardaki araştırmacı mühendis arkadaşlar da ortak proje geliştirme olanaklarına sahip oluyorlar. Avrupa Birliği destekli projeler ortaya çıkıyor. Türkiye'de Avrupa Birliği destekli daha çok projenin olması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Kritik madenlerin geleceği tartışıldı

Kongre kapsamında moderatörlüğünü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanı Leman Çetiner'in yaptığı "Yüksek Teknolojiler İçin Vazgeçilmez Kaynaklar: Kritik Madenlerin Geleceği" panel düzenlendi.

Panelde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, Türkiye Madenciler Derneği Çevre Koordinatörü Dr. Caner Zanbak, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye ve dünyada yer bilimleri konusunda değerlendirmede bulundu.

Bilim insanları, mühendisler, kamu ve sektör temsilcilerinin katıldığı kongre, 6 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
