Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklandı.

MUHİTTİN BÖCEK VE ESKİ GELİNİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir." ifadesi kullanıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde yaptığı arama tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

"ARAÇ GİYDİRME HİZMETİ ADI ALTINDA 8,5 MİLYON LİRALIK FATURA" İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında Mustafa Gökhan Böcek'in, eski eşi Zeynep Kerimoğlu adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi. Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi.

MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLANDI

Başkan Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun polisteki ifade işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Böcek ve Zeynep Kerimoğlu adliyeye sevk edildi. Kerimoğlu yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılırken, Muhittin Böcek çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.