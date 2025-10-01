Haberler

Antalya Bilim Merkezi’nden Öğrencilere Bilim Atölyeleri

Antalya Bilim Merkezi’nden Öğrencilere Bilim Atölyeleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi bünyesindeki Antalya Bilim Merkezi, öğrencilerin bilimsel meraklarını geliştirecek atölye çalışmaları düzenleyecek. Toplamda 7 ana tema altında gerçekleştirilecek atölyeler, katılımcılara çevre ve teknolojiyle bütünleşme fırsatı sunacak.

Kepez Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Bilim Merkezi tarafından öğrencilerin bilimsel meraklarını geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 ana tema başlığı altında gerçekleştirilecek çalışmalarla, öğrencilere çevre ve teknolojiyle bütünleşme fırsatı sunulacak.

Bu kapsamda katılımcılar, çalışmalarla bilimsel meraklarını keşfederken uygulamalı öğrenme deneyimiyle çok yönlü beceriler kazanacak.

Atölyeler, "Zihin ve Makineler", "Mavi Gelecek", "Döngüsel Şehir", "Gökyüzü Laboratuvarı", "Yaşamı Tasarlamak", "Dijital Evrenler", "Enerjinin İzinde" başlıklarından oluşacak.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, programın öğrencilerin hem akademik hem de sosyal becerilerini geliştireceğini, aynı zamanda onları geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve liderleri olma yolunda hayallerine hazırlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün camdan düşüşünün ardından yaşananlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.