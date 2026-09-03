Elmalı'da ATSO Sağlık Merkezi Hizmete Açıldı

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Elmalı Belediyesi ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede hayata geçirilen ATSO Elmalı Eğitim ve Sağlık Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, merkezin halk sağlığı açısından önemli bir hizmet olduğunu belirterek, merkezin özellikle KETEM hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını söyledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımı ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Elmalı Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, ATSO yönetim, meclis ve komite üyeleri ile Elmalı iş dünyası temsilcileri katıldı.

'SAĞLIK SİSTEMİNİN ÖNEMİNİ COVİD DÖNEMİNDE GÖRDÜK'

Törende konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ATSO Elmalı Eğitim ve Sağlık Merkezi'nin Antalya iş dünyasının sosyal sorumluluk ve toplumsal fayda anlayışının önemli bir yansıması olduğunu söyledi. Projenin özellikle KETEM hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını belirten Hacısüleyman, "Burası halk sağlığı açısından önemli bir ihtiyacı karşılayan değerli bir hizmettir. Sağlık sistemimizin ne kadar sağlam olduğunu Covid döneminde gördük. Bazı Avrupa ülkelerinde sistemin nasıl çöktüğünü, hastaların hayatını nasıl kaybettiğini izledik. Ülkemiz sağlıklı ve sağlam bir sisteme sahip. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Özellikle KETEM görüntüleme hizmetlerinde yaşanan bekleme sorununa burada verilen hizmetin çözüm olacağına ve erişimi kolaylaştıracağına inanıyorum" dedi.

Projenin temelinin merhum ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar döneminde atıldığını hatırlatan Hacısüleyman, "Onun döneminde başlayan bu projeyi bugün tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli kardeşim Ali Bahar'ı rahmetle anıyorum. Tesisimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'ATSO'NUN DOKUNUŞLARINI ANTALYA'NIN BİRÇOK YERİNDE GÖREBİLİRSİNİZ'

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise merkezin Elmalı ve çevresindeki vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimine katkı sağlayacağını söyledi. ATSO'nun yalnızca ticaret ve sanayi temsilcilerini bir araya getiren bir kuruluş olmadığını belirten Vali Şahin, "Aynı zamanda şehrine karşı sorumluluk hisseden, şehri için ne yapılabileceğini konuşan ve gerektiğinde kendi kaynaklarıyla katkı sağlayan bir yapıdır. Antalya'nın birçok yerinde ATSO'nun dokunuşlarını görebilirsiniz. Bugün de Elmalı'da bunun çok güzel bir örneğini görüyoruz. ATSO'nun kent genelinde eğitime, sağlığa ve sosyal hayata yönelik birçok önemli çalışmaya destek vermeye devam ediyor. İdeal sivil toplum örgütü budur. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, bunun Türkiye'deki güzel ve öncü örneklerinden bir tanesidir" dedi.

AKARSU BARİYERLERİ ATSO DESTEĞİYLE KURULUYOR

Vali Şahin, Antalya'dan denize ulaşan akarsular yoluyla taşınan atıkların önlenmesine yönelik yeni bir çalışmanın da yürütüldüğünü belirtti. Antalya'dan denize dökülen 29 akarsuda, atıkların denize ulaşmasını engellemek amacıyla 30'un üzerinde bariyer kurulmasının planlandığını ifade eden Şahin, projenin maliyetinin ATSO tarafından karşılanacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, merkezin vatandaşlara sağlık ve şifa getirmesini dileyerek, merkezin kurumlar arasındaki güçlü iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ise Elmalı'da sağlık hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir sunulması için sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

'ÖNEMLİ BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 2003 yılında hazineden ihale yoluyla alınan alanda merhum Ali Bahar ile birlikte önemli bir hayal kurduklarını belirtti. Kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çeken Öztürk, Elmalı'da böyle bir sağlık tesisinin hayata geçirilmesini arzu ettiklerini ve bugün bu hayalin gerçekleşmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, merkez bünyesinde hizmet verecek KETEM ile Sinan-ı Ümmi Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti. Merkez, törenin ardından hizmet vermeye başladı.

Haber- Kamera: ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı