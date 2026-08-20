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Alanya'da Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Yolculuğu

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ALANYA'da, motosiklet sürücüsünün trafikte yaptığı tehlikeli hareketler, başka bir motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ALANYA'da, motosiklet sürücüsünün trafikte yaptığı tehlikeli hareketler, başka bir motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Oba Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Trafik ışıklarında kalkış yapan motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken motosikletinin üzerinde yatarak bir süre ilerledi. Sürücünün tehlikeli hareketleri, aynı istikamette ilerleyen başka bir motosikletlinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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