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Alanya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde M.T. (32), O.Z. (30), B.Z. (25) ve Y.Z. (55) arasındaki tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde M.T. (32), O.Z. (30), B.Z. (25) ve Y.Z. (55) arasındaki tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü. M.T., bıçakla B.Z'yi sağ el bileğinden bıçakla yaraladı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında saat 01.00 sıralarında, M.T., O.Z., B.Z. ve Y.Z. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.T. belinden çıkardığı bıçağkla B.Z.'yi sağ el bileğinden yaraladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen B.Z. tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. M.T. ise olay sonrası gözaltına alındı.

Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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