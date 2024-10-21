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FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümü, Şehit Polis Memuru Kılınç Ailesine Ferahlık Getirdi

FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümü, Şehit Polis Memuru Kılınç Ailesine Ferahlık Getirdi
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın ailesinde sevinçle karşılandı. Ailesi, oğullarının kabrini ziyaret ederek dua etti. Anne Meltem Kılınç, 'İlk defa ağlamadım, mutluyum' derken, baba Zeki Kılınç da bu haberin acılarını hafiflettiğini ifade etti. Aile, oğullarının intikamını almak istediklerini belirtti.

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit düşen polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın (26) anne ve babası, oğullarının kabrini ziyaret etti. Anne Meltem Kılınç, "İsterdim ki buraya getirilsin ve 16 Temmuz 2016 sabahı idam edilsin" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın Antalya'da yaşayan babası Zeki Kılınç ile annesi Meliha Meltem Kılınç, oğullarının acısını yüreklerinde yaşıyor. Her fırsatta oğullarının mezarını ziyaret eden Kılınç çifti, gözyaşlarıyla dua edip, şehit Kılınç'ı anıyor.

'İLK DEFA BUGÜN AĞLAMADIM'

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini alan Kılınç çifti, Uncalı Şehitliği'ne gitti. Şehit Kılınç'ın kabri başında dua eden ve mezardaki çiçekleri sulayan çift, 8 yıl boyunca bu haberi beklediklerini söyledi. Anne Meltem Kılınç, ilk defa bugünkü kabir ziyaretinde ağlamadıklarını, aldıkları haberin sevincini yaşadıklarını söyledi. Türkiye'de kendisi gibi evlatlarının acısını yaşayan tüm şehit annelerinin içinde bir sevinç olduğunu kaydeden Kılınç, "İsterdim ki buraya getirilsin ve 16 Temmuz 2016 sabahı idam edilsin. Ancak yasalarımız buna ne yazık ki izin vermiyor. İlk defa bugün ağlamadım. Çok mutluyum. Beddua ediyorduk yine etmeye devam ediyoruz. Cehennemin dibine kadar yolu var" dedi.

'ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM'

Sabah erken saatlerde kendisini arayan bir yakınının Fetullah Gülen'in öldüğü haberini verdiğini belirten Zeki Kılınç da acılarının hafiflediğini söyledi. Oğlunun görevde olmamasına rağmen darbe girişimini haber alınca göreve gittiğini anlatan Kılınç, "Ölüm haberini alınca 3 defa 'Zalimler için yaşasın cehennem' dedim. Geberdiğine çok mutlu oldum, keşke darağacında sallandığını görseydim" diye konuştu.

Haber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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