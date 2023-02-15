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ANTAKYA'DAKİ YIKIM DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

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ANTAKYA'DAKİ YIKIM DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

HATAY'ın Antakya ilçesini vuran ve büyük yıkıma yol açan depremin ardından yıkımın geride bıraktığı enkaz ve tarihi alanlar dron kamerası ile görüntülendi.

HATAY'ın Antakya ilçesini vuran ve büyük yıkıma yol açan depremin ardından yıkımın geride bıraktığı enkaz ve tarihi alanlar dron kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde Asi Nehri kıyısındaki enkazlarda devam eden çalışmalar ve tarihi Eski Antakya'daki yıkım yer aldı.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından can kaybı 35 bini aştı. Depremin en çok etkilediği kentlerden birisi de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda iş makinaları çalışmaya başladı. Yıkımın geride bıraktığı izler ve arama- kurtarma ile enkaz kaldırma çalışmaları dron kamerası ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yıkımın en çok yaşandığı yerlerden birisi olan tarihi alanların ve ibadet yerlerini de barındıran Eski Antakya'da çalışma yapmanın, hatta yürümenin bile oldukça zor olduğu görüldü. Kenti ikiye bölen Asi Nehri'nin kenarında bulunan binalardaki yıkım ve çalışmaların da yer aldığı görüntülerde sanayi sitesi içerisinde yıkılan işyerleri de dron görüntülerine yansıdı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asi Nehri Türkiye Antakya Hatay Güncel Haberler

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