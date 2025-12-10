Dere yatağında cansın bedeni bulunan anne ve oğlunun hipotermi sonucu öldüğü belirlendi

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki dere yatağında dün cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın (5) otopsi raporları tamamlandı. Raporda, anne ve oğlunun hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan evli ve 2 çocuk annesi Huriye Helvacı, 2 Kasım'da, oğlu Osman Yaşar'ı da yanına alıp evden çıktı. Anne ve oğlundan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri arama çalışması başlattı. Çalışmaların 9'uncu gününde, AFAD'ın dronuyla Köseali köyü mevkisindeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedeni tespit edildi. Osman Yaşar'ın bulunmasının ardından Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları da aynı bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda, Osman Yaşar'ın bulunduğu yere yaklaşık 50 metre uzaklıkta annesinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Anne ve oğlunun Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu tamamlanarak İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Hazırlanan raporda, Huriye Helvacı'nın bedeni ve üzerindeki kıyafetlerinde yapılan incelemede farklı bir kişiye ait DNA örneğine rastlanmadığı yer aldı. Huriye Helvacı'nın açılan cep telefonunda ise şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtildi. Ayrıca raporda, anne ve oğlunun hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Huriye Helvacı ile ilgili hazırlanan raporda, "Kişinin vücudunda dış muayenede tespit edilen travmatik değişimlerin soğuk ortamda kalma (hipotermi) neticesinde vücut ısısını düzenleyen (termoregülasyon) merkezinin işlevinin bozulmasına bağlı vücut sıcaklığında yükselme hissiyatı nedeniyle giysilerini çıkarması (paradoksal soyunma) sonrası ormanlık alanda yürümesi esnasında oluşabilecek nitelikte oldukları, ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadıkları, kişinin soğuk ortamda kalma (hipotermi) dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin ölümünün soğuk ortamda kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" ifadelerine yer verildi.