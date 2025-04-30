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Ankara ve Çevresine Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Ankara ve Çevresine Kuvvetli Sağanak Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Yarından itibaren yerel olarak etkili olacak yağışların sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtildi.

Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te yarın etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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