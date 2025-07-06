Ankara Valisi Vasip Şahin Nallıhan'da İncelemelerde Bulundu

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Ankara Valisi Vasip Şahin, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında milli parkta incelemelerde bulunuldu ve Hacet Bayramı'na katılım sağlandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, beraberindeki heyetle birlikte Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarete Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, 4. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Gültekin Aksan ile diğer yetkililer katıldı.

Heyet, Sarıçalı Milli Parkı'nda incelemelerde bulunarak Karacasu Mahallesi'nde düzenlenen Hacet Bayramı'na da iştirak etti.

Kaymakam Doğanoğlu, "Sayın Valimiz ve kıymetli misafirlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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