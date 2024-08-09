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Ankara Valisi Şahin: Yolda fren izi yoktu, şoförün uyuduğu ihtimali üzerinde duruyoruz

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Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Vali Şahin, fren izinin olmadığını ve şoförün uyumuş olabileceğini söylerken, kazanın nedeninin araştırıldığını ifade etti.

Ankara- Eskişehir yolu Olukpınar köyü mevkinde meydana gelen kazada, seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak üst geçit duvarına saplandı.

KORKUNÇ KAZADA 9 KİŞİ ÖLDÜ

Polatlı istikametinin trafiğe kapatıldığı korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin ise kazanın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ankara Valisi Şahin: Yolda fren izi yoktu, şoförün uyuduğu ihtimali üzerinde duruyoruz

"YOLDA FREN İZİ YOKTU"

Vali Şahin katıldığı canlı yayında "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye yorumda bulundu teknik arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var" ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Şahin: Yolda fren izi yoktu, şoförün uyuduğu ihtimali üzerinde duruyoruz

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Vasip Şahin Polatlı Ankara Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

1gerceklerinsesi:

Şoförün uyumasının sorumlusu kim? Ha kirva? Yedek şoför mü yoktu acaba? Önce onu araştırmak lazım. Belki de şoför tek çalışmaya itildi

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Emre:

Bence uykusu olmayan diri araba kullanmasını bilen ehliyeti olan yolculardan 2 tanesi şoförün yaninda oturmalı ve şoförü surekli kontrol etmeli uyukladigi anda dürtmeli uyarmali muavvinler de gece arabanın içinde servis falan yapmamalı yapsa bile araba durmalı kenarda oyle yapmali şoför ozellikle gece asla bir dk bile yalnız bırakılmamalı surekli kontrol edilmeli çözüm bu

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Batıkan Geçit:

bir daha uyanmamak üzere uyumuş ecel işte yeri zamanı belirsiz...

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pusatalfa:

Yeter artık bitsin bu katliamlar, devlet yetkilileri buna bir el atması kaçınılmaz oldu. o kadar insan heder oluyor. bu konuda benim bir önerim var, Otobüslerin terminal ve otogarlardan hareketi öncesi sağlık ve yedek şoför kontrolünden geçip hareket onayı aldıktan sonra yola çıkabilmesi gerekir. bunu uygulayın lütfen

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0
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Eski Zamanlarda:

Uykuya dalan bir şöförün ayağı gaza basmaya devam edebilir mi ? Belki evet, belki hayır. Kaza sabah saat 5:00 da mı olmuş ? Tam o saatde yollarda az araba var. Etraf sanki gri. Ne siyah iyi belli ediyor nede beyaz renk. Gözler sanki yoruluyor yola bakarken. Çünkü herşey sanki gri gibi gözüküyor. Ne beyaz renk nede siyah renk iyi gözüküyor. Kulaklar sanki ÇING yapıyor tam o saat de. Acaba şöför yola bakarken.. gözleri yolu iyi görememiş olabilir mi ?

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okkes bartik:

kamyon tır özellikle otobüs şoförlüğü kolay değil ehliyet almakla bitmiyor 3 5 yıl uzman şoförlerin yanında muavin olarak çalışacak

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Murat Celik:

ölenler Allah'tan rahmet diliyorum kalanlara acil şifalar inşallah

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