Ankara Üniversitesi TÖMER 500 bin yabancıya Türkçe öğretti

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), kuruluşunun üzerinden geçen 41 yılda 186 farklı ülkeden yaklaşık 500 bin yabancıya Türkçe öğretti.

Üniversite bünyesinde yabancılara Türk dili ve kültürünü, Türklere ise çeşitli dünya dillerini öğretmek amacıyla 1984'te kurulan TÖMER'de, 186 ülkeden binlerce öğrenciye Türkçe öğretilmesinin yanı sıra, aralarında İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Japonca, Kazakça ve Rumence'nin de bulunduğu 22 dilin öğrenilmesi için eğitimi veriliyor.

Müfredatı ile ölçme ve değerlendirme sistemleri Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) standartlarına, dil sınavları ve test süreçleri de Avrupa Dil Sınavları Derneği (ALTE) kriterlerine uygun geliştirilen merkez, her yıl yaklaşık 25 bin öğrencinin dil öğrenmesini sağlıyor.

Ankara Üniversitesi TÖMER Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde Türkçe öğretimine yönelik yürüttükleri faaliyetlerin Türkiye için özel bir anlamı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Gültekin, "Yabancı ülkelerden gelenlere ülkemizin kültürünü, gelenek ve göreneklerini, Türk misafirperverliğini öğretmek temel amacımız. Şu ana kadar yurt dışından gelen 500 bine yakın öğrenciye Türkçe öğrettik." dedi.

Türk öğrencilerden de bugüne kadar yaklaşık 750 bin kişiye dil eğitimi verildiğini belirten Prof. Dr. Gültekin, merkezde yaş gruplarına, seviyeye ve ihtiyaca göre kurslar düzenlediklerini kaydetti.

Ankara Üniversitesi öğrencisi olmayanların da TÖMER kurslarından faydalanabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Gültekin, şöyle konuştu:

"Dışarıdan bakıldığı zaman kültürler hep bir bariyer olarak görünüyor, fakat o kültürlerin içine girdikten sonra sosyal entegrasyonun birinci ayağı dil öğrenmektir. Dil öğrendikten sonra, kültürü ve o dilin hikayesini öğrendikten sonra, kendinizi ve duygularınızı daha güzel ifade edebiliyorsunuz. Karşı tarafın duygularını anlıyorsunuz, bu da iki kişinin veya toplulukların yayılarak güçlü bir hikaye oluşturması demek. Biz insanların diğer canlılara göre en önemli özelliklerinden biri güçlü hikayelerimizin olması. Biz dili öğretir ve yaygınlaştırırsak bizim Anadolu'daki hikayemiz de yaygınlaşır ve gelecekte var olmaya devam ederiz. Ankara Üniversitesi TÖMER öğrencileri, şu anda dünyanın farklı ülkelerinde üst düzey yönetici pozisyonunda ve Türk dostu olarak görev yapıyor. Onlar her platformda gerek öğrencilerimize gerek ülkemizden gidenlere fırsatlar sunuyor ve kapılar aralıyor."

"Bir ay önce Google Translate kullanıyordum"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören Filistinli öğrenci Rawan Ramadan, "Çocukken Türk dizileri izliyordum bu yüzden basit seviyede Türkçe biliyordum. Bir aydır ise TÖMER'de Türkçe öğreniyorum." dedi.

İnsanlarla iletişime geçerken dil bariyerine takılmak istemediğini belirten Ramadan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de eğitim görüyorum ve bu dili öğrenmek zorundayım diye düşündüm. Çünkü başka insanlarla konuşabilmek istiyorum. Bir ay önce insanlarla konuşurken Google Translate kullanıyordum ve yanlış çeviriler yüzünden çok zor oldu benim için. Bu yüzden Türkçe öğreniyorum."

Ankara Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapan Hintli öğrenci Amarjot Singh de iki aydır TÖMER'de Türkçe öğrendiğini belirterek, Türkçe'de en çok dilbilgisi kurallarını öğrenmekte zorlandığını dile getirdi.

Türkçe ve Hintçe'de birçok ses ve kelimenin aynı olduğunu, "zemin" ve "kitap" kelimelerinin iki dilde de aynı şekilde telaffuz edildiğini belirten Singh, "Türkçe harfler benim için çok zor değil ama dilbilgisi kurallarımız çok farklı, bu yüzden biraz zor." dedi.