Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Slivovic'i Ağırladı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Michal Slivovic'i üniversitelerinde misafir ederek, Slovakya üniversiteleri ile iş birliği olanaklarını değerlendirdiklerini açıkladı.

Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Erkan Özoral'ın da görüntülü konuşmayla katıldığı görüşmede, üniversite ile Slovakya üniversiteleri arasındaki iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini aktaran Ünüvar, şunları kaydetti:

"Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Sn. Michal Slivovic'i Ankara Üniversitesinde misafir ettik. Bratislava Büyükelçimiz Sn. Erkan Özoral'ın da görüntülü konuşmayla dahil olduğu görüşmede, Üniversitemiz ile Slovakya üniversiteleri arasındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Sayın Büyükelçiye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

