Türk akademisyenin kurduğu eğitim platformu, AB projesine aday

Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesinde Prof. Dr. Kaan Zülfikar Deniz, yapay zeka destekli bireyselleştirilmiş dijital öğrenme platformu 'SoloRota'yı geliştirdi. Dijital öğretim platformu, TÜBİTAK'tan 1, KOSGEB'den 2 ayrı destek aldı ve son olarak 1 milyon avroluk AB projesine başvuru yolu ile aday gösterildi. Almanya, İtalya, Estonya ve Finlandiya, projenin ortağı oldu. 200 kişilik ekiple 2 yıllık çalışmanın ardından 2025 Ekim ayında hizmete açılan platform, ilkokuldan liseye kadar, bilimsel pedagojik yaklaşımlar ve ileri teknoloji entegrasyonu ile kişiselleştirilmiş eğitim programları sunuyor. Öğrencilerin öğrenme sitillerini analiz eden platform, öğrenme verimliliğini geliştiriyor. Platform, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ve sınav sistemlerine uygun içeriklerle sınav başarısını desteklerken, mobil oyunlarla öğrencilerin motivasyonunu da artırıyor.

'MAARİF MODELİYLE TAM UYUMLU'

Prof. Dr. Kaan Zülfikar Deniz, Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesinde geliştirilen yapay zeka destekli bireyselleştirilmiş dijital öğretim platformu 'SoloRota'nın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tam uyumlu şekilde hazırlandığını belirtti. Prof. Dr. Deniz, 2 yıllık bir çalışmanın ardından platformun 2025 Ekim ayında hizmete açıldığını söyledi. Projenin Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesinde yer aldığını ve düzenli olarak denetlendiğini ifade eden Deniz, "Yaklaşık 100 yıldır değişmeyen bir okul ve sınıf sistemi var. Her öğrenciye tek tek bir okulda, özel okul bile olsa değinmek mümkün değil. Bu nedenle her öğrencinin bireysel potansiyelini zirveye taşıyacak dijital bir platform ihtiyacı olduğunu düşündük. Yaptığımız çalışmalar da bu ihtiyacı doğruladı. Bu sorunu aşmak amacıyla bireyselleştirilmiş öğretim anlayışıyla SoloRota'yı geliştirdik ve çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'20 FARKLI YAPAY ZEKA ALTYAPISI KULLANILDI'

Prof. Dr. Deniz, SoloRota'da yaklaşık 20 farklı yapay zeka altyapısının kullanıldığını, görsel, içerik, video ve soru üretimi gibi birçok alanda yapay zekadan yararlanıldığını belirterek, "Öğrencilerimiz platforma kendi düzeylerine uygun anlatım alabiliyor. Tüm içeriklerimiz, mevcut sistemin uygulandığı sınıflar ile Maarif Modeli'nin esas alındığı sınıf düzeylerinde tam uyumlu şekilde hazırlandı. Gelecek yıl 3, 7 ve 11'inci sınıflar için içerikler Maarif Modeli doğrultusunda oluşturulacak. KPSS, ALES, DGS ve YDS gibi sınavlara yönelik bireyselleştirilmiş öğretim hizmetleri de platformumuzda sunulacak" diye konuştu.

'OKUL SİSTEMİNİ DESTEKLEYEN BİR YAPI'

Prof. Dr. Deniz, SoloRota'nın öğrencinin başarı düzeyine göre soru zorluklarını ayarladığını vurgulayarak, "Öğrenci sınıf ortamında ortalamaya göre anlatılan dersi dinlemek zorunda kalabiliyor. SoloRota'da ise öğrencinin düzeyine uygun sorularla daha az sürede daha nitelikli içerik sunuluyor. Ancak hiçbir dijital platform öğretmenin yerini tutamaz. Biz SoloRota'yı, Maarif Modeli'ni ve mevcut okul sistemini destekleyen bir yapı olarak konumlandırıyoruz" dedi. Prof. Dr. Deniz, platform için AB projesine başvurduklarını ve adaylığa kabul edildiklerini, Almanya, İtalya, Estonya ve Finlandiya'nın proje ortağı olduğunu belirtti.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,