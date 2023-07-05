Ankara Üniversitesi'nde 250 Bin Bitki Türü Koruma Altında Tutuluyor

Ankara Üniversitesi bünyesindeki, kurutulmuş bitki örneklerinin baskılanarak saklandığı Cumhuriyet'in ilk herbaryumunda, yaklaşık 250 bin tür koruma altında tutuluyor.

"ANK Herbaryumu" Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde, Alman botanikçi Kurt Krause ve asistanı Hikmet Birand tarafından 1933'te kuruldu.

Cumhuriyet'in ilk herbaryumu olan birim, yaklaşık 250 bin bitki örneğiyle botanik araştırmacıları ve öğrenciler için rehber oluyor.

Ankara Üniversitesi Herbaryum Sorumlusu öğretim görevlisi Tuğrul Körüklü, AA muhabirine, Türkiye'nin, dünyanın en zengin bitki çeşidine sahip coğrafyaları arasında bulunduğunu söyledi.

Bu bitki çeşitliliğinin önemli bir hazineye ışık tuttuğunu dile getiren Körüklü, Türkiye'de 60 herbaryum olduğunu, bunların içerisinde koleksiyonun büyüklüğü ve çeşitliliğiyle en büyük herbaryumun Ankara Üniversitesinde yer aldığını bildirdi.

Bitkilerin özelliklerini kaybetmeden kurutulduğunu ve karton üzerinde tespiti yapıldıktan sonra presleme yöntemiyle muhafaza altına alındığını anlatan Körüklü, "Burada yaklaşık 10 bin türe ait 250 bin civarında bitki örneği var. Bu sayının 4 bini endemik tür. Sistematik bir şekilde sınıflandırılan bitki örnekleri burada 556 çelik dolap içinde saklanıyor." dedi.

En eski örnek yaklaşık 200 yaşında

Kayıt altına alınan bitkilerin kimliklendirildiğini belirten Körüklü, şöyle konuştu:

"Kurutulmuş bitki örneği bir etiket içermek zorunda. Bu etikette bitkinin yer aldığı herbaryumun adının dışında, bitkinin hangi aileye ait olduğu, nereden, kimin tarafından, ne zaman toplandığına ilişkin bilgilerin bulunması gerekiyor. Şu andaki kayıtlara bakıldığında Alman eczacı tarafından 1844 yılında İstanbul'da toplanan bitki, herbaryumdaki en eski örneği oluşturuyor."

Herbaryumda yer almasına rağmen bazı bitki örneklerinin şu anda canlı halde bulunmadığını bildiren Körüklü, şehirleşme ve küresel iklim değişikliğinin insanlar için nelere yol açabileceğini bitkiler üzerinden görmenin mümkün olduğuna işaret etti.

Yeni keşfedilen bir bitki türünün akademik makaleyle ispat edildikten sonra literatüre girdiğini söyleyen Körüklü, "Türkiye bu konuda oldukça da zengin. Haftada bir yeni tür eklenecek kadar zengin bir floraya sahip. Hala yeni türlerle karşılaşabiliyoruz, bu da bizi her zaman heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.