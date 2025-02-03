Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 60. kuruluş yılını kutluyor

Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi (İLEF) Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, fakültelerinin 60. kuruluş yılını kutladıklarını belirterek, " Ankara Üniversitesi, araştırma üniversitesi kimliğiyle bilimsel çalışmalara öncülük ediyor ve Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın geliştirdiği 'devletin fikir mutfağı' ilkesiyle akademik vizyonunu güçlendiriyor." dedi.

Prof. Dr. Keskin, İLEF'in 60. kuruluş yılına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan ve 13 Haziran 1946 tarihinde kurulan AÜ'nün önemine değinen Prof. Dr. Keskin, "Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar üniversitemizi 'ecdat yadigarı' ve 'ata yadigarı' olarak tanımlamakta. Bunun bir nedeni üniversitenin bazı fakültelerinin 19. yüzyılda kurulmuş olması, bir değeri ise üniversitemizin temelinin bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılmış olmasıdır." dedi.

"Devletin fikir mutfağı misyonunu sürdürüyor"

Bir araştırma üniversitesi olan Ankara Üniversitesinin Türkiye'nin önemli bir eğitim kurumu ve değeri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Keskin, şunları söyledi:

"Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın ifadesiyle Ankara Üniversitesi aynı zamanda devletin fikir mutfağıdır. Ankara Üniversitesi, araştırma üniversitesi kimliğiyle bilimsel çalışmalara öncülük ediyor ve Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın geliştirdiği 'devletin fikir mutfağı' ilkesiyle akademik vizyonunu güçlendiriyor. Rektörümüzün öncülüğünde 2024 yılında eğitim, araştırma ve topluma katkı başlıklarında önemli bir atılım gerçekleştirmiş olan üniversitemizin bir parçası olan fakültemiz, 1965 yılında UNESCO'nun ve Gazeteciler Cemiyeti'nin katkılarıyla kurulmuştur. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bağlı Basın Yayın Yüksekokulu adıyla kurulan İLEF, 1992 yılında fakülteye dönüşmüş olup, bugün 4 bölümüyle öğrencilerine nitelikli eğitim vermeye devam etmektedir. 1967 yılında tamamlanan mevcut binasında akademik faaliyetlerini sürdüren fakültemiz toplam 7.045 metrekarelik alanda 13 sınıf ve 70 öğretim elemanıyla eğitim-öğretim çalışmalarını sürdürmektedir."

"Topluma hizmete büyük önem veriyoruz"

Prof. Dr. Fatih Keskin, teorik ve uygulamalı olarak dengeli bir eğitim yürüttüklerini, sektörle işbirliğine, kalite ve akreditasyon süreçlerine, paydaşlarla ilişkilere, topluma hizmete büyük önem verdiklerini bildirdi.

Prof. Dr. Fatih Keskin, "Kurulduğumuz günden bu yana nitelikli bir iletişim eğitimi vermeye, teori ile uygulamayı birleştirmeye, güncel gelişmeleri ve toplumsal beklentileri göz önünde bulundurmakta ve bunları müfredatımıza yansıtmaya özen gösteriyoruz. Üniversitemizin misyonu ve vizyonu çerçevesinde kendimizi sürekli geliştirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Keskin, fakülte bünyesindeki Gazetecilik, Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinin, üniversite yerleştirme sonuçlarına göre kamu üniversiteleri iletişim fakülteleri arasında her zaman tercihte ilk üç sırada yer aldığını belirtti. Keskin, 3 bölüme ek olarak geçen yıl fakülte bünyesinde Yeni Medya ve İletişim Bölümünün açıldığını da vurguladı.

Prof. Dr. Keskin, İLEF'in sadece iletişim alanına yönelik değil, farklı birçok sektöre nitelikli mezunlar kazandırdığını belirtti. "Araştırmalarımıza göre, sekiz binden fazla mezunumuz, yalnızca iletişim alanında değil, kamunun ve özel sektörün farklı birçok alanında uzman ya da yönetici olarak çalışmakta. Ayrıca bugün çok sayıda üniversitede İLEF kökenli akademisyen çalışmaktadır." diye konuştu.

Hem fakülte olarak hem de 1996 yılında kurulan İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (İLEV) aracılığıyla mezunlarıyla güçlü bir iletişimin sürdürüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Keskin, mezunların zaman zaman fakülteye konuk olarak davet edildiğini ve sektörel deneyimlerini öğrencilere aktardıklarını söyledi.

"3 bölümü birden akredite edilen ilk fakülte"

Prof. Dr. Keskin İLEF'in 2019'da devlet üniversiteleri iletişim fakülteleri içinde 3 bölümü birden akredite edilen ilk fakülte olduğunu belirterek, geçen yıl 5 yıllığına yeniden akreditasyon aldıklarını vurguladı.

Uluslararası akreditasyon için de çabaladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Keskin öğrencilerin uluslararası alanlarda yer alabilmeleri için de çalışmalar yaptıklarının altını çizdi.

Fakültenin iletişim alanındaki öncü konumunu sürdüreceğini belirten Prof. Dr. Keskin, güçlü teorik eğitimiyle bilinen fakültede, uygulamanın 7 ayrı atölyede yürütüldüğünü yine bazı derslerde ve projelerde de sektörel ve mesleki bilgilerin aktarıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Keskin, şunları kaydetti:

"Bu atölyeler, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin yalnızca kuramsal alanda değil, aynı zamanda uygulamalı eğitimde de ne denli iddialı olduğunun bir göstergesidir. Öğrencilerin yaz döneminde gerçekleştirdikleri stajlar, staja gitmeden önce hazırladıkları mezuniyet tezleri ve sektörle yürütülen işbirliği projeleri, bu uygulamalı eğitimi pekiştirmektedir. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi bugün 1398 öğrencisi, 8 bin 400 mezunu olan, Türkiye'nin iletişim alanındaki ilk ve halen öncü fakültesidir. Bununla gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2025 yılı boyunca Fakültenin çeşitli aktiviteler ve programlar aracılığı ile 60. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını ve kamuoyunun gündemine geleceğini vurgulayan Prof. Dr. Keskin, "Başta Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar olmak üzere bütün üniversite yönetimine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederim." diyerek, tüm mezunları ve paydaşları kuruluş yılı kapsamında düzenlenecek etkinliklere davet etti.

Prof. Dr. Keskin, kuruluşundan bu güne İLEF'e katkı sunan tüm akademik ve idari personele emekleri için teşekkür etti.