Ankara Tabip Odası, Sağlık Çalışanlarının Sorunlarını Dile Getirdi

Ankara Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde sağlık çalışanları ile sağlık sisteminin acil çözüm bekleyen sorunlarını dile getirmek için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin önünde eylem yaptı. Yapılan açıklamada, "Fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalı, sağlık çalışanlarının ek göstergesi kademeli olarak artırılmalı, hekimler için 7 bin 600 olmalıdır. Hekimlerin bağımsız çalışma koşullarını zorlaştıran uygulamalar terk edilmelidir. Hak arama olanaklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan, son yasal düzenlemede var olan çifte cezalandırma uygulaması iptal edilmelidir" denildi. Eyleme katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı doktor Zeliha Aksaz Şahbaz da "Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayamıyoruz çünkü bu bir bayram olmaktan çıktı. Artık halkın sağlık hakkının, sağlık emekçilerinin haklarının arandığı bir direniş haftasına dönüştü" dedi.

Ankara Tabip Odası (ATO), 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde bugün sağlık çalışanları ve sağlık sisteminin acil çözüm bekleyen sorunlarını dile getirmek için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde eylem yaptı. Eylemde 'sadaka değil hakkımızı isteriz', 'herkese sağlık güvenli gelecek', 'yaşamak yaşatmak istiyoruz' sloganları atıldı. ATO üyeleri 'Haklarımızı ve halkın sağlığını savunuyoruz. 14 Mart'ta acil taleplerimiz' yazılı pankart açtı. Eyleme CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı doktor Zeliha Aksaz Şahbaz ve SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer de katıldı.

"SAĞLIK ALANINA YÖNELİK DÜZENLENLEMELER, SAĞLIK MESLEK VE EMEK ÖRGÜTLERİNİN GÖRÜŞÜ ALINARAK OLUŞTURULMALI"

ATO Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi Mine Coşkun yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalı, sağlık çalışanlarının ek göstergesi kademeli olarak artırılmalı, hekimler için 7 bin 600 olmalıdır. Çalışırken alınan ücretlerin emekliliğe yansıdığı tek kalemde maaş uygulanmalıdır. Aile sağlığı merkezlerinde çalışanlar başta olmak üzere alınan vergi yüzde 15'i geçmemelidir. Bütün sağlık çalışanların ve emekli hekimlerin aylıkları yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır. 150 milyon başvurunun gerçekleştiği acil servisler, acil hizmetleri sekteye uğratan poliklinik hizmetlerinden arındırılmalıdır. Hekimlerin muayene sayı ve süresini kendisinin ayarlayacağı ( mahkeme kararıyla da onaylanan ) bir sisteme geçilmelidir. Sağlık alanına yönelik bütün düzenlemeler üniversiteler, sağlık meslek ve emek örgütleriyle ilgili kurumların görüşüyle oluşturulmalıdır. Tıpta uzmanlık eğitimi ve uzmanlık öğrenci sayısı ülke gerçekleri ve eğitimin niteliği gözetilerek yapılmalıdır. Sağlığa tedavi edici değil, sağlığı koruyucu bir gözle bakılmalı; başta HPV ve grip aşıları olmak üzere tüm aşılar ücretsiz olmalı ve rutin aşılama programına alınmalıdır. Hekimlerin bağımsız çalışma koşullarını zorlaştıran uygulamalar terk edilmelidir. Hak arama olanaklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan, son yasal düzenlemede var olan çifte cezalandırma uygulaması iptal edilmelidir."

"HASTALAR EVLERİNDE RANDEVU BEKLERKEN SAĞLIKLARINI KAYBEDİYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı doktor Zeliha Aksaz Şahbaz da şunları söyledi:

"Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayamıyoruz çünkü biraz önce de ifade edildiği gibi; bu bir bayram olmaktan çıktı. Artık halkın sağlık hakkının, sağlık emekçilerinin haklarının arandığı bir direniş haftasına dönüştü.

Bizler CHP olarak, sağlığın ticari bir işlem değil, sağlığın bir hak olduğunu savunuyoruz. Bugün sağlıkta bir özelleştirme, ticarileşme ile karşı karşıyayız. Sağlığın, sadece hasta sayısı üzerinden tartışıldığı ve rant kapısı olarak görüldüğü bir sistemi yaşıyoruz. Hastalarımız evlerinde randevu beklerken 5 dakikalık muayene süresi için sağlıklarını kaybediyorlar. Biz, eşit, nitelikli, ulaşılabilir sağlık hakkını sonuna kadar savunacağız."

"SAĞLIK EMEKÇİLERİ KÖLELEŞTİRİLMİŞ"

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ise "Bugün ülke sağlıksız. Sağlık; fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik halidir. Etrafımıza bakalım; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden iyi bir toplum görüyor muyuz? İyi bir sağlık ortamı görüyor muyuz? Sağlık emekçileri köleleştirilmiş, sağlık hizmeti ticarileştirilmiş. Bizlerin tek bir sihirli formülü, tek bir çıkış yolumuz var; birbirimize, emeğimize, onurumuza örgütlenerek mücadele etmek. Ellerimizi birleştirelim, insanca yaşam, insanca yaşama koşulları için 14 Mart'ları kutlanacak bayramlara dönüştürmek için birleşelim" diye konuştu.