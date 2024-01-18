Ankara Sanayi Odası'nda AB Konseyi dönem başkanlığı paneli düzenlendi

Ankara Sanayi Odası'nda, AB Konseyi dönem başkanlığının Belçika'ya geçmesi konulu panel düzenlendi.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'in ev sahipliğinde düzenlenen panele, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Emekli Büyükelçi Rauf Engin Soysal ve Ankara'da görev yapan çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Bozay, burada yaptığı konuşmada, etkinliği düzenlediği için Büyükelçi Huynen'i tebrik etti.

Türkiye ile AB'nin halklar arasındaki bağları artırması gerektiğini vurgulayan Bozay, bunun için Erasmus gibi programlar ve vize konusunun önemine işaret etti.

Bozay, dünyanın çok çeşitli bölgesindeki gerginliklere ve Türkiye'nin pozisyonuna dikkati çekerek, "Türkiye bir istikrar sütunudur, Türkiye güçlü bir ekonomidir, Türkiye, Gümrük Birliği ile (AB'ye) aday bir ülkedir." dedi.

Türkiye ile AB arasında farklı alanlarda farklı meslek gruplarından görüşmelerin olduğunu kaydeden Bozay, farklı alanlarda işbirliğinin önemine işaret etti.

Türkiye-AB ilişkilerinde sürecin devamının ve Türkiye'nin iyi bir partner olarak görülmesinin önemli olduğunu belirten Bozay, Türkiye'nin savunma ve ticaret gibi alanlarda AB için önemini vurguladı.

Büyükelçi Meyer-Landrut ise Belçika'nın dönem başkanlığını almasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önümüzdeki 6 ay boyunca Belçika'nın bu görevi yapacağını hatırlattı.

Türkiye-AB ilişkisinin uzun bir tarihi geçmişe sahip olduğunu söyleyen Meyer- Landrut, bu süreçte on yılların geride bırakıldığını dile getirdi.

Meyer-Landrut, Türkiye'nin AB için önemine atıfta bulunarak, "Türkiye aday bir ülkedir ve kilit ve stratejik bir ortak, önemli bir NATO müttefiki olmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Türkiye ile AB'nin son yıllarda çok farklı alanda üst düzey diyaloglar gerçekleştirdiğini kaydeden Meyer- Landrut, Türkiye'nin AB'nin çok sayıda programına katılımcı olduğunu belirtti.

Büyükelçi Huynen de etkinliğin AB'ye, Türkiye ile birlikte katkı ve ilham kaynağı olma iddiası taşıdığını söyledi.

Uluslararası düzendeki duruma işaret eden Huynen, "Gerçek şu ki 2024'te Avrupa, Batı ve daha geniş anlamda Dünya için tehlikede olan çok şey var." ifadelerini kullandı.

Huynen, dünyadaki durumun fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Belçika daha güçlü, daha egemen ve kendine daha fazla güvenen bir Avrupa'ya doğru giden yolu seçmiştir." diye konuştu.

Belçika'nın dönem başkanlığına "boş bir sayfadan" başlamadığını kaydeden Huynen, dönem başkanlığının "başarıların" üzerine inşa edildiğini bildirdi.

Emekli Büyükelçi Soysal da organizasyonun düzenlenmesi için tebriklerini ileterek, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.