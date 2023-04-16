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Ankara'nın kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çankırı çevreleri için yağış uyarısı

Ankara'nın kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çankırı çevreleri için yağış uyarısı

Güncel Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çankırı çevreleri için gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çankırı çevreleri için gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kastamonu Çankırı Ankara Güncel Haberler

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