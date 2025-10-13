Haberler

Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yıldönümü Etkinlikleri

Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yıldönümü Etkinlikleri
Güncelleme:
Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tören, Seymenlerin gösterisiyle sona erdi. Etkinlik, 1'inci TBMM binasında başladı ve Ankara Kalesi'nde bayrak çekimi ile tamamlandı.

SEYMENLER GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ankara'nın başkent ilan edildiği Ulus'taki 1'inci TBMM binasında (Kurtuluş Savaşı Müzesi) tören düzenlendi. Törenin ardından Seymenler, bina önünde gösteri düzenledi. Daha sonra, 1'inci TBMM binasından Ankara Kalesi'ne 'Seymenler Korteji' düzenledi. Etkinlik, Ankara Kalesi'nde göndere bayrak çekilmesiyle sona erdi.

1'inci TBMM binasında düzenlenen törene Ankara Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz ve beraberindeki heyet, katıldı. Genel Kurul salonunda düzenlenen törende konuşan Yılmaz, Ankara'nın başkent oluşunun, Anadolu'daki dirilişi simgelediğini ifade ederek, "Bugün Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini Anadolu insanının kararlılığını ve geleceğe dönük vizyonunu en iyi şekilde yansıtan tarihi bir dönüm noktasıdır. Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu topraklarda kurtuluş mücadelesi verirken bir medeniyetin de yeniden doğuşuna öncülük etmiştir. Ankara bu doğuşun kalbidir. Anadolu'nun bağrında cephelerle çevrili bir dönemde bile sarsılmayan iradesiyle hem bir sığınak hem bir karargah hem de bir umut şehri olmuştur" ifadelerini kullandı.

Mikail KARAMAN-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500
